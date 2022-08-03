Белый дом прокомментировал визит Пелоси в Тайвань

Белый дом утверждает, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу "одного Китая", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разумеется, мы следим за ее поездкой, как мы делаем это всегда, когда речь идет о членах Конгресса. Мы приняли все необходимые меры для обеспечения ее безопасности в поездке по региону. Позвольте мне пояснить: визит спикера полностью согласуется с нашей давней политикой "одного Китая". Мы ясно дали понять, что никаких изменений в нашей политике "одного Китая" нет", - заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, власти США полагают, что Пекин продолжит в долгосрочной перспективе принимать меры в ответ на поездку Пелоси на Тайвань.

Он добавил, что Администрация Соединенных Штатов не поддерживает независимость Тайваня, она доводила недавно эту позицию до сведения китайских властей на высшем уровне.

Он заявил, что США не стремятся к конфликту с КНР, не станут заниматься "бряцанием оружием" в ответ на нынешние шаги Пекина, вызванные поездкой Пелоси на Тайвань. "США не хотят кризиса и не стремятся к нему. Мы готовы разбираться с тем, что предпочтет делать Пекин. В то же время мы не намерены заниматься бряцанием оружием. Мы продолжим действовать в морском и воздушном пространстве западной части Тихого океана, как делали это в течение десятилетий, мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободу и открытость регионов Индийского и Тихого океанов, а также стремиться поддерживать связь с Пекином", - заявил Кирби.