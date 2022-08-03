Раскрыто мнение Байдена о визите Пелоси на Тайвань

В Белом доме раскрыли мнение президента США Джо Байдена о визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В администрации президента сообщили, что американский лидер уважает решение Пелоси. По словам Кирби, политик "уже провела несколько важных переговоров" в ходе своего турне в страны Азии, касающиеся внешней политики.