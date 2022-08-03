https://news.day.az/world/1484155.html Раскрыто мнение Байдена о визите Пелоси на Тайвань
Раскрыто мнение Байдена о визите Пелоси на Тайвань
В Белом доме раскрыли мнение президента США Джо Байдена о визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В администрации президента сообщили, что американский лидер уважает решение Пелоси. По словам Кирби, политик "уже провела несколько важных переговоров" в ходе своего турне в страны Азии, касающиеся внешней политики.
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