Стало известно, о чем будет говорить Пелоси в Тайване

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси будет обсуждать с руководством Тайваня двусторонние отношения и вопросы в сфере безопасности.

Об этом говорится в опубликованном в ночь на среду сообщении Американского института на Тайване (де-факто посольство США, но имеет статус некоммерческой организации), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Делегация Конгресса встретится с высшим руководством Тайваня для того, чтобы обсудить такие вопросы, как отношения между США и Тайванем, мир и безопасность, экономический рост и торговля, пандемия COVID-19, климатический кризис, права человека, демократическое управление, а также другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказано в заявлении института.

Как сообщил ранее тайваньский телеканал "Саньли", в среду утром Пелоси проведет встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и выступит в Законодательном юане (заксобрании региона), где также встретится с представителями различных тайваньских политических партий. Кроме этого, в программе пребывания значится посещение мемориального парка прав человека в районе Цзинмэй, оборонного ведомства, Американского института на Тайване и других мест. При этом, по данным телеканала, Пелоси покинет Тайвань в среду в 17:00 (12:00 мск).

Прибытие Пелоси на Тайвань стало первым визитом американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. В соответствии с официальной позицией Пекина это одна из провинций КНР.