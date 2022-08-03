Министры стран ОПЕК+ обсудят уровни добычи нефти на сентябрь

Министры стран - участниц соглашения ОПЕК+ проведут в среду очередную встречу в формате видеоконференции, чтобы определить уровни добычи нефти на сентябрь. Эта встреча ОПЕК+ станет первой для нового генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, который занял пост с 1 августа.

Накануне он принял участие в заседании технической панели альянса, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций, передает Day.Az.

С августа 2021 года страны ОПЕК+ плавно наращивали добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) и переподтверждали этот план каждый месяц отдельно из-за высокой неопределенности на рынке. При этом на министерской встрече 31 марта план был слегка обновлен - с мая по июнь 2022 года страны ОПЕК+ увеличивали добычу на 432 тыс. б/с из-за новых для некоторых стран базовых уровней добычи. Полностью выйти из ограничений по добыче, согласованных в рамках сделки, страны альянса должны были выйти к концу сентября 2022 года.

Однако на июньской встрече страны - участницы соглашения приняли решение ускорить темпы роста добычи до 648 тыс. б/с на июль и август, перераспределив равномерно сентябрьскую квоту, на фоне прогнозируемого летнего увеличения спроса на нефть из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Таким образом, к концу августа страны альянса должны полностью восстановить добычу до допандемийных уровней.

Тем не менее, по состоянию на июнь, согласно данным технического комитета ОПЕК+, с которыми ознакомился ТАСС, отставание производства странами ОПЕК+ от плановых показателей составило 2,84 млн б/с, а сама сделка исполнена на 320%. Ранее источники ТАСС в делегациях ОПЕК+ говорили, что многие члены ОПЕК в настоящее время уже вышли на максимальный уровень производства нефти и наращивать добычу более быстрыми темпами возможности нет, однако свободные добывающие мощности еще сохраняются у Саудовской Аравии и ОАЭ.