https://news.day.az/world/1484169.html США предупредили американцев, находящихся в Ереване
США предупредили американцев, находящихся в Ереване
Посольство США в Армении призвало своих граждан избегать посещений ряда мест в Ереване на фоне сообщений о бомбах, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"По данным местных властей, экстренные службы в настоящее время расследуют угрозы взрыва в аэропорту "Звартноц", на всех станциях метро, в мэрии и Национальном Собрании. Пожалуйста, избегайте указанных мест и следите за новостями о дальнейшем развитии событий", - говорится в сообщении на сайте диппредставительства.
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