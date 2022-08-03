США предупредили американцев, находящихся в Ереване

Посольство США в Армении призвало своих граждан избегать посещений ряда мест в Ереване на фоне сообщений о бомбах, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"По данным местных властей, экстренные службы в настоящее время расследуют угрозы взрыва в аэропорту "Звартноц", на всех станциях метро, в мэрии и Национальном Собрании. Пожалуйста, избегайте указанных мест и следите за новостями о дальнейшем развитии событий", - говорится в сообщении на сайте диппредставительства.