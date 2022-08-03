Китай начал ограничивать экспорт и импорт с Тайваня

Министерство коммерции КНР сообщило о прекращении поставок природного песка на Тайвань.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа", - сказано в документе.

Как уточняется в распространенном заявлении, китайские власти приняли указанную меру "в соответствии с существующими правовыми нормами". Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.

Природный песок повсеместно используют в производстве бетона, при строительстве дорог, возведении зданий и инфраструктурных объектов, а также для изготовления стекла.

Китай с 3 августа также приостановит импорт некоторых продуктов из Тайваня, в том числе цитрусовых и двух видов рыбной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таможню КНР.