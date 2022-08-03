Смертельное ДТП с фурой в России

Страшная авария с участием трех легковых авто и грузовика в Пермском крае, жертвами которой стали четыре человека, попала на видео. Кадры, опубликованные в социальных сетях, были сделаны на видеорегистратор одной из машин за секунды до ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла 31 июля.

Отмечалось, что автомобиль Skoda Fabia выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania. Большегруз откинул машину, которая после этого задела две другие иномарки, Granta и Nissan Qashqai.

В аварии погибли водитель Skoda Fabia и трое его пассажиров. Травмы получили водитель и пассажир Granta.