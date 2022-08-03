Пелоси назвала причину шумихи вокруг ее визита в Тайвань

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что причиной "большой шумихи" вокруг ее визита в Тайвань стала ее высокая должность - третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, важно отметить, что члены конгресса США бывали на Тайване в прошлом, некоторые из них совершали поездки ранее в этом году <...>. Полагаю, они подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом", - сказала она.