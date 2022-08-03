В бундестаге рассказали, как избежать возможный энергокризис в ФРГ
Возможный энергокризис в ФРГ можно избежать при отмене санкций, запуске "Северного потока - 2" и возвращении к атомной энергетике. Об этом заявил ТАСС представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре, передает Day.Az.
Как рассказал депутат, получение энергии ветра и солнца зависит от погоды, а газ должен заполнить возможные пробелы.
Он назвал российский газ самым доступным и экологически чистым и отметил, что он приносил пользу немецкой промышленности и потребителям на протяжении многих лет.
Другие варианты, по его словам, более сложные и дорогие, а на их реализацию нужно время.
Представитель партии считает, что в правительстве ФРГ опасаются народных волнений при усугублении энергетического кризиса.
"Решение простое: отменить санкции, принять в эксплуатацию "Северный поток - 2", вернуться к атомной энергетике и вырабатывать электроэнергию из угля", - добавил Котре.
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