Пропавшего под Вологдой мальчика нашли сильно замерзшим в лесу

В Вологодской области нашли живым пропавшего 1 августа трехлетнего мальчика. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ребенка обнаружили в лесополосе приблизительно в семи километрах от деревни, в которой проживает, сообщает в среду пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"К нему направлены врачи для оценки состояния здоровья и оказания необходимой помощи", - указано в сообщении ведомства.

У мальчика выявлено переохлаждение, ему потребовалась госпитализация.

Вечером 1 августа ребенок гулял возле дома, родители присматривали за ним из окна квартиры, однако в какой-то момент сына во дворе не оказалось.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ранее предполагалось, что на мальчика могли напасть бездомные собаки, с которыми он решил поиграть. Ребенок перед исчезновением попал в объектив камеры наблюдения на соседней улице, где он проводил время с животными.