Китай закрыл небо вокруг Тайваня

Власти КНР распространили официальное предупреждение авиаперевозчикам о том, что небо в шести районах вокруг острова Тайвань будет закрыто на время проведения учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 4 по 7 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Axios.