https://news.day.az/world/1484217.html Китай закрыл небо вокруг Тайваня
Китай закрыл небо вокруг Тайваня
Власти КНР распространили официальное предупреждение авиаперевозчикам о том, что небо в шести районах вокруг острова Тайвань будет закрыто на время проведения учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 4 по 7 августа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Axios.
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