Планы по спасению планеты взвинтят цены на вино

Планы по спасению планеты от последствий глобального потепления приведут в взвинчиванию цен на вино из Нового Света, сообщает "Коммерсантъ". "Зеленая" повестка по части новых требований по снижению выбросов CO2 от морских перевозок, энергетический кризис и сложности с урожаем винограда в Аргентине и Чили могут привести к росту стоимости вина на 30 процентов уже в 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По прогнозам аналитиков виноторговой компании Fort, требования по снижению выбросов углекислого газа, увеличат сроки доставки контейнеров и поднимут цены на логистику на 5-10 процентов. Причем сильнее всего подорожание отразится на недорогих винах из Аргентины и Чили: их ценообразование в большей степени складывается из затрат на логистику.

Изменится и структура российского рынка. В рамках санкций США и Австралия запретили поставки вина в Россию, а Новая Зеландия сократила их. На первый план вышли импортеры из Аргентины, Чили, Уругвая и ЮАР, однако из-за логистических сложностей их доля на рынке может сократиться на 10-15 процентов в бутылках и от 20 процентов в деньгах.