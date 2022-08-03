США заявили о праве вести антитеррористические операции в Афганистане

США оставляют за собой право на проведение антитеррористических операций в Афганистане при необходимости. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он обратил внимание на то, что в Афганистане все еще есть боевики террористической сети "Аль-Каида".

"Чтобы не распространить секретную информацию, я бы сказал, что это число не очень велико", - отметил Кирби.

Он обратил внимание на то, что, если Вашингтон увидит угрозу стране со стороны боевиков, президент США Джо Байден оставит за собой право на проведение антитеррористических операций в Афганистане. Представитель СНБ добавил, что США внимательно наблюдают за происходящим в Афганистане, и подчеркнул, что ликвидация главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири "не означает, что угроза со стороны "Аль-Каиды" миновала".

1 августа стало известно о том, что США в прошедшие выходные ликвидировали главаря террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири. 2 августа эту информацию подтвердили в Белом доме. Удар по дому, где засел боевик, нанесли при помощи беспилотника с разрешения Байдена.

Указывалось, что никто из семьи аз-Завахири во время операции не пострадал. Также не зарегистрировано жертв среди гражданского населения.

По данным Вашингтона, аз-Завахири стал главарем группировки после убийства "террориста номер один" в 2011 году.