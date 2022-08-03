В США второй раз испытали израильскую систему ПРО «Железный купол»

Второе испытание "Железного купола" показало полную совместимость израильских перехватчиков ракет с американской системой ПРО. Об этом сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Директор Организации противоракетной обороны Израиля Моше Патель заявил, что во время испытаний "Железный купол" перехватил "все угрозы" и показал "совместимость с системами США".

Исполнительный вице-президент и глава израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, выпускающей "Железный купол", Пини Юнгман заявил, что в рамках оперативной подготовки американские войска использовали израильскую систему. Это показало возможность использовать "Железный купол" в системе ПРО США в соответствии со стандартами безопасности армии США.

Директор Межфункциональной группы противовоздушной и противоракетной обороны армии США Брайан Гибсон подчеркнул, что способность "Железного купола" интегрироваться в ПРО США - это важная для американской армии характеристика.

"Нам нужно интегрировать эту систему в нашу архитектуру ПРО и вселить в региональных командиров уверенность в том, что мы можем безопасно встроить эту систему в то, что у них есть", - отметил Гибсон.