Стало известно новое название Coca-Cola в России

Напиток Coca-Cola в России будет иметь новое название - в рамках ребрендинга Cola стала "Добрый Cola", сообщаетTelegram-канал Mash. Кроме того, изменения затронули известные газированные напитки Fanta, Schweppes и Sprite, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо обновленной Coca-Cola в линейке будут представлены следующие товары: "Добрый Orange" - аналог бывшей Fanta, "Rich тоник" заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться. Канал добавляет, что появятся новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

Напитки будут производиться в России, цена, скорее всего, не станет выше. Первые продукты планируют запустить уже этой осенью.

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июне заявилао решении остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola.

Так, в связи с отсутствием продукции крупные сети быстрого питания KFC и Burger King начали переходить на напитки "Черноголовки" вместо Coca-Cola. В заведениях "Вкусно - и точка" пока не перестали продавать продукцию Coca-Cola - руководитель компании отмечал, что удалось сделать определенный запас продукции, однако рано или поздно он закончится. Поиск альтернативы Coca-Cola началии рестораны: после ухода компании с российского рынка они ведут переговоры с крупными производителями напитков, а также предлагают в качестве замены лимонады собственного производства.