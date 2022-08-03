За посещение самого высокого дерева в мире теперь могут посадить в тюрьму

Официальные лица калифорнийского национального парка "Редвуд" опубликовали заявление, запрещающее представителям общественности посещать Гиперион, самое высокое дерево в мире, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

В заявлении говорится, что любому, кто будет замечен рядом с этим деревом, может грозить тюремный срок до шести месяцев и штраф в размере 5 000 долларов.

Гиперион был сертифицирован Книгой рекордов Гиннесса как самое высокое живое дерево в мире на сегодняшний день (высота - 115,61 м). Оно было впервые обнаружено натуралистами в 2006 году и с тех пор привлекает защитников окружающей среды, любителей острых ощущений и представителей СМИ. Хотя дерево находится в глубине парка, в месте, где нет троп, все больше людей продолжают стекаться к нему.

"Гиперион расположен в стороне от тропы, через густую растительность, и для того, чтобы добраться до дерева, требуется интенсивный "лесоповал", - говорится в заявлении на веб-сайте национального парка. Отмечается, что, несмотря на трудное путешествие, возросшая благодаря блогерам, путешественникам и веб-сайтам популярность этого необычного дерева привела к опустошению среды обитания, окружающей Гиперион.

По словам Леонеля Аргуэлло, начальника отдела природных ресурсов парка, район, где находится дерево, является опасным. Там нет троп или покрытия мобильного телефона с ограниченным сервисом GPS, что затрудняет поиск потерявшихся или пострадавших. Кроме того, запрет вызван ущербом, нанесенным окружающей экосистеме посетителями.

Еще один фактор, вызывающий беспокойство, - это опасность пожара. В 2021 году сотрудники национальных парков "Секвойя" и "Кингс-Каньон" обернули Генерала Шермана, который считается самым большим деревом в мире, огнестойким материалом на основе алюминия, чтобы защитить его от лесных пожаров.