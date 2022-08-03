Мужчина спас в море двоих взрослых и ребенка

Житель дагестанского Дербента показал пример выдающегося мужества. Он спас трех человек, утопающих в море, в том числе ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все произошло, когда Мурад Ахмедов с семьей ехал на дачу. Он увидел, как сильные волны уносят от берега надувной круг с девочкой и двух мужчин рядом с ним. Тут же остановив машину, Ахмедов бросился в воду. Он быстро добрался до тонущих и стал буксировать их к пляжу. Большую помощь при этом оказал ребенок, который не поддался панике.

"Она регулировала в процессе. Мы сначала сняли ее с круга, потом не получилось, одели обратно. И она регулировала все движение. Когда волна подходила, она четко кричала, что волна, и мы за счет нее уже отталкивались в сторону берега", - рассказал Ахмедов.

Сначала Ахмедов доставил к берегу девочку, а следом и обоих мужчин. Один из них был отцом ребенка и не умел плавать.

Выяснилось, что они с дочкой возле самого берега попали в сильное отбойное течение. Второй мужчина - турист, который пытался их спасти, но в одиночку не смог справиться со стихией и потерял почти все силы.

В конце июля сообщалось о другом смелом поступке - отдыхающие спасли водителя из тонущего автомобиля в Реутове.