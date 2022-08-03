Назван возможный срок полной остановки «Северного потока»

При сохранении текущих условий и работе только одной турбины полная остановка газопровода "Северный поток" возможна уже осенью или зимой текущего года, то есть, во время отопительного сезона. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" заявил аналитик, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Генеральный директор Siemens Energy Кристин Брух заявила, что в настоящее время на компрессорной станции Nord Stream работает всего одна турбина, при этом для стопроцентной мощности необходимо пять. Также стало известно, что турбина фирмы Siemens Energy готова к транспортировке и эксплуатации для обеспечения работы газопровода "Северный поток", однако обращение от России пока не последовало. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Точного ответа на вопрос, как долго в текущих условиях сможет проработать "Северный поток" нет, ведь "Газпром" не публикует информацию о том, какая наработка сейчас на последней турбине, - сказал Юшков. - Кроме того, раньше говорили, что в работе остались только две турбины меньшей мощности, теперь речь идет о том, что в работе только одна, но большая".

Проблема, по словам аналитика, еще и в том, что газопровод всегда работал с превышением мощности, прокачивая по 59 миллиардов кубометров в год. Неизвестно, какой именно ресурс наработала последняя оставшаяся в строю турбина, соответственно, сложно предугадать и то, когда срок ее работы завершится.

"Явно, вечно работать она не будет и рано или поздно ее придется выводить из эксплуатации, - заметил собеседник "Ленты.ру". - Может, остановка случится в сентябре, а, может, в декабре, во время отопительного сезона. В любом случае, проблема будет сохраняться, пока системно не решится проблема с починкой, возвратом и вводом в эксплуатацию турбин. В итоге ведь не важно, сколько проработает последняя турбина. Важно, что после ничего не придет".