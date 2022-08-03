Странам Европы дали рекомендацию насчет нефти

Евросоюз опубликовал документ, согласно которому странам блока запрещено покупать российскую нефть, смешанную с сырьем другого происхождения. Союз также посоветовал импортерам официально подтверждать отсутствие нефти из России в смесях, сообщается в официальном журнале ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данной рекомендации, покупатели сырья должны будут включать в договор купли-продажи пункт, в котором экспортер указывает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти. Также в пункте должно быть прописано, что в этом случае экспортер несет договорную ответственность за любые неверные заявления.

ЕС также предупредил насчет запрета импортеров сырой нефти и/или нефтепродуктов. Они должны гарантировать, что, даже если импортируется нефть, по большей части произведенная в другой стране, в ней не будет примесей российского сырья. "[Доказать наличие или отсутствие в смеси российской нефти] можно с помощью различных средств, таких как доказательства происхождения нефти, загруженной на судно, или, если возможно, с помощью результатов химических анализов", - сообщается в документе.