В Азии цены на газ взлетели почти в 10 раз

Летние цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии взлетели за последние годы почти в 10 раз из-за опасений по поводу жесткой конкуренции в ближайшие годы, пишет газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До 2019 года в среднем летние цены на спотовом рынке в Азии были около пяти долларов за один миллион BTU (британская тепловая единица). Однако индекс JKM, который отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань 27 июля вырос до 52 доллара за один миллион BTU. Это при том, что традиционно спрос на топливо достигает пика зимой, а летом цены на газ падают.

Из-за снижения поставок из России азиатские импортеры СПГ вынуждены поднимать закупочные цены, чтобы сохранять конкурентоспособность.