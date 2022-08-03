Еще одна группа американских самолетов вылетела в сторону Тайваня

Шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с военной базы США в Японии в сторону Тайваня. Об этом сообщает японский телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Машины вылетели с базы Кадена на Окинаве в 17:20 по местному времени (10:20 по бакинскому). Как сообщает телеканал, они взяли курс на юг.