Глава МИД ФРГ призвала создать с США партнерство на равных

Европа должна быть с США на равных, поэтому европейским странам необходимо усилить свой стратегический и военный потенциал, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, слова которой приводит Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Германия, по ее словам, готова "проложить путь" к принципиально новому партнерству западных государств. Европейцам, как полагает Бербок, необходимо укрепить стратегический потенциал, "чтобы иметь возможность взаимодействовать с США на равных". Глава МИД ФРГ назвала это партнерством в руководстве.

Для достижения нового типа трансатлантического партнерства, как она полагает, Германия и Европа должны полностью переориентировать свою политику безопасности. Речь больше не идет о партнерстве США и Германии: теперь вести дела с США на равных будет объединенная Европа, сказала она.