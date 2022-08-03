https://news.day.az/world/1484318.html Площадь пожара на складе OZON достигла 20 тысяч "квадратов" - ВИДЕО
Площадь пожара на складе OZON достигла 20 тысяч "квадратов" - ВИДЕО
Площадь пожара на складе в Истринском городском округе Московской области достигла 20 тысяч квадратных метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сейчас на месте инцидента в селе Петровское работают подразделения МЧС. До прибытия спасателей здание покинули более одной тысячи человек. Информации о пострадавших не поступало.
Известно, что склад использует компания OZON. На данный момент комментариев со стороны представителей фирмы не поступало.
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