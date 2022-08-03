В Башкирии ребенок впал в кому после того, как на него упал турник в лагере

В Башкирии выясняют, по чьей вине воспитанник пионерского лагеря оказался придавлен тяжелой металлической конструкцией в спортивном городке. Все произошло во время занятия, мальчик получил серьезные травмы, врачи ввели его в медикаментозную кому. На территории детского комплекса и на площадке, где все произошло, проверяющие обнаружили множество нарушений правил безопасности. Руководство уже на допросе. Кто будет отвечать за случившееся, пытался понять РЕН-ТВ, передает Day.Az.

"Только, пожалуйста, не переживайте, на вашего сына упал турник", - с первых же слов этот телефонный разговор с вожатым детского лагеря "Юлдаш", где меньше недели отдыхал ребенок Заримы Унусовой, ошарашил и буквально сбил с толку беспокойную мать.

Придя в себя, она сразу отправилась на помощь своему мальчику, но на месте увидела страшное.

"У меня ребенок лежал на земле весь в крови. Я не смогла подойти близко к нему", - говорит Зарима Юнусова, мать пострадавшего мальчика.

Рядом с пятнадцатилетним сыном лежала металлическая конструкция. Спортивный городок в лагере стоит еще с советских времен, в нем - и турник, и брусья, и шведская стенка. Это место притяжения для мальчишек. Именно турник во время занятий и упал на Дияза Юнусова. С тяжелой травмой головы школьник был госпитализирован в местную больницу и введен в состояние искусственной комы.

"Состояние при поступлении было крайне тяжелым. Ребенку провели операцию. Сейчас состояние оценивается как очень тяжелое. Оно стабилизируется. Наша задача - стабилизировать состояние ребенка для того, чтобы в дальнейшем осуществить медицинскую эвакуацию в город Уфа", - сообщил врач - анестезиолог-реаниматолог детской республиканской клинической больницы Сергей Иванов.

Не исключено, что для эвакуации используют медицинскую авиацию. Пока врачи пытаются спасти ребенка, прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники надзорного органа отправились в лагерь и сразу нашли другие нарушения правил безопасности. Футбольные ворота, турники и прочее спортивное оборудование там, кажется, устанавливали наспех, а точнее, просто ставили на землю.

"Основания не забетонированы. Теоретически есть опасения, что можно их свалить", - заявили сотрудники прокуратуры, обследовав место трагедии.

Тяжелая шведская стенка с турниками, судя по кадрам с места, всего на 15 сантиметров была просто вбита в землю. Специалисты уверены: даже находиться рядом с ней было небезопасно, а заниматься - тем более.

"В данном случае есть нарушения. Первое: все части, которые должны уходить в землю, они должны заглубляться минимум на 40-50 сантиметров и дополнительно бетонироваться", - объяснил эксперт в сфере строительства Петр Буало.

Кто ответит за эту халатность, лишь вопрос времени. Сейчас руководство лагеря находится на допросе у следователей, комментировать ситуацию сотрудники лагеря отказываются. В это время родители других отдыхающих спешат забрать своих детей, дома им сегодня безопаснее.