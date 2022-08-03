В Литве выявили первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает портал LRT.

По данным Минздрава, заболевшему мужчине больше 40 лет, он гражданин Литвы и недавно вернулся из другой европейской страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщают в ведомстве, состояние пациента стабильное, он продолжает лечение дома.