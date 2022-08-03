https://news.day.az/world/1484332.html В Литве выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Литве выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Литве выявили первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает портал LRT.
По данным Минздрава, заболевшему мужчине больше 40 лет, он гражданин Литвы и недавно вернулся из другой европейской страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как сообщают в ведомстве, состояние пациента стабильное, он продолжает лечение дома.
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