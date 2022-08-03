https://news.day.az/world/1484333.html В Стамбуле началась проверка прибывшего из Одессы судна - ФОТО
В Стамбуле началась проверка прибывшего из Одессы судна - ФОТО
Члены Совместного координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле приступили к инспекции первого грузового судна RAZONI с кукурузой, прибывшего из Одесского порта.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Отметим, судно достигло стамбульского пролива вчера вечером.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре