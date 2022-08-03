В Стамбуле началась проверка прибывшего из Одессы судна

Члены Совместного координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле приступили к инспекции первого грузового судна RAZONI с кукурузой, прибывшего из Одесского порта.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Отметим, судно достигло стамбульского пролива вчера вечером.