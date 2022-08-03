Британии пообещали астрономическую инфляцию

Аналитики Национального института экономических и социальных исследований Великобритании (NIESR) пообещали стране наступление астрономической инфляции уже в следующем году. Как сообщает The Guardian, затяжная рецессия продлится как минимум до 2023 года и затронет миллионы наиболее уязвимых домохозяйств, особенно в наиболее неблагополучных частях страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценкам NIESR, рост цен на газ и растущая стоимость продуктов питания приведут к инфляции до 11 процентов до конца 2022-го, в то время как индекс розничных цен (RPI), который используется для определения железнодорожных тарифов и погашения студенческих кредитов, как ожидается, достигнет 17,7 процента. Как сказал замглавы института Стивен Миллард, экономика будет сокращаться три квартала подряд, сократившись на 1 процент к будущей весне. Он добавил, что у британских домохозяйств и предприятий не будет "отсрочки" от "астрономической инфляции" в краткосрочной перспективе.

Говоря о доходах, в NIESR указали, что они могут упасть на рекордные 2,25 процента. Так что многим британским семьям придется использовать сбережения или дорогой кредит для оплаты основных расходов на отопление и питание этой зимой. Предполагается, что такими темпами уже к 2024 году количество домохозяйств без сбережений увеличится до 5,3 миллиона, это вдвое больше чем сейчас.