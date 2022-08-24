Жителям Новой Зеландии предложили переместить дома

Правительство Новой Зеландии впервые опубликовало план по адаптации страны к изменению климата, согласно которому десятки тысяч жителей прибрежных домов могут переселить по причине повышения уровня моря, а также угрозы затопления из-за выхода рек из берегов. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Под угрозой переселения оказались жители домов, расположенных в низинах - из-за повышения уровня моря и усиления штормов вероятность наводнений, которые приведут к затоплению большого количества дорог и зданий, повышается. В случае риска серьезных наводнений их жилища предлагают переместить на более возвышенные участки.

Разработчики климатического плана предупредили, что к переселению жителей из опасных районов прибегнут только в крайнем случае. Использовать этот метод планируют вместе с установкой дамб и постройкой домов на сваях. Расходы в связи с адаптацией к изменению климата понесут жители домов, страховые компании, банки, местные администрации, а также правительство страны. Министр по вопросам изменения климата Джеймс Шоу сообщил, что правительство будет помогать малоимущим ради решения этого вопроса.

План по адаптации к изменению климата рассчитан на шесть лет. Шоу заявил, что Новая Зеландия медленно адаптировалась к изменению климата, что со временем обойдется дороже. "Я разочарован тем, что в течение последних трех десятилетий сменявшие друг друга правительства фактически не обращали никакого внимания на проблемы, с которыми мы сталкиваемся из-за последствий изменения климата", - признался он.

Климатолог из Университета Уаикато Люк Харрингтон рассказал, что план, подготовленный по заказу правительства, служит своевременным напоминанием о том, что Новой Зеландии необходимо бороться не только с повышением уровня моря, но и с другими климатическими угрозами - усиливающейся засухой и экстремальными осадками. Он также отметил, что план выступает отличным первым шагом на пути к решению некоторых из этих проблем, однако подчеркнул, что некоторым деталям не хватает ясности.

По данным Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии, первые шесть месяцев 2022 года стали одними из наиболее жарких в истории страны. Средняя температура составила 15 градусов Цельсия, что примерно на 1,2 градуса выше нормы.