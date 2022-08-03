Скандальный брокер Robinhood уволит четверть сотрудников
Depozit faizini öncədən al!

Руководство компании Robinhood Markets, платформы, которая позволяет непрофессиональным инвесторам торговать на бирже без комиссий, приняло решение уволить 23 процента сотрудников. Бизнес онлайн-брокера серьезно пострадал с начала года - торговая активность пользователей снизилась, в связи с чем расходы компании значительно выросли. О сокращении четверти персонала заявил в корпоративном блоге на сайте генеральный директор и сооснователь Robinhood Влад Тенев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Увольнения коснутся в основном операционных подразделений, отделов маркетинга и управления программами. Глава онлайн-брокера связал сокращение персонала с "ухудшением макроэкономической среды, инфляцией на 40-летних максимумах, сопровождающейся масштабным падением крипторынка".

Скандальная компания не первый раз увольняет сотрудников в этом году. В апреле 9 процентов работников затронула первая волна сокращений. Однако данная мера не помогла Robinhood остановить рост трат. Тенев объяснил, что компания действует в рамках широкой реорганизации работы трейдерской платформы. По итогу двух раундов увольнений организация сократила число сотрудников на 1000 человек.