Скандальный брокер Robinhood уволит четверть сотрудников

Руководство компании Robinhood Markets, платформы, которая позволяет непрофессиональным инвесторам торговать на бирже без комиссий, приняло решение уволить 23 процента сотрудников. Бизнес онлайн-брокера серьезно пострадал с начала года - торговая активность пользователей снизилась, в связи с чем расходы компании значительно выросли. О сокращении четверти персонала заявил в корпоративном блоге на сайте генеральный директор и сооснователь Robinhood Влад Тенев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Увольнения коснутся в основном операционных подразделений, отделов маркетинга и управления программами. Глава онлайн-брокера связал сокращение персонала с "ухудшением макроэкономической среды, инфляцией на 40-летних максимумах, сопровождающейся масштабным падением крипторынка".

Скандальная компания не первый раз увольняет сотрудников в этом году. В апреле 9 процентов работников затронула первая волна сокращений. Однако данная мера не помогла Robinhood остановить рост трат. Тенев объяснил, что компания действует в рамках широкой реорганизации работы трейдерской платформы. По итогу двух раундов увольнений организация сократила число сотрудников на 1000 человек.