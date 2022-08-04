В работника «Макдональдса» выстрелили из-за холодной картошки фри

23-летний сотрудник сети быстрого питания McDonald's Мэттью Уэбб попал в реанимацию из-за выстрела в шею, после того как одна из его посетительниц осталась недовольной картофелем фри, который ей приготовил молодой человек. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, женщина, купившая картофель, в момент заказа разговаривала по видеосвязи со своим сыном, Майклом Морганом, который стал невольным свидетелем недопонимания, возникшего между ней и Уэббом. Вскоре Морган прибыл в кафе, где конфликт накалился, и, в конце, концов, мужчина выстрелил Уэббу в шею из пистолета.

В настоящее время Уэбб находится в реанимации в критическом состоянии.

Уточняется, что Морган на момент инцидента уже много раз задерживался полицией. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.