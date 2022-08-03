Cпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела в Южную Корею. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Судя по расположению самолета с позывным SPAR19, Пелоси приземлилась на американской военной базе Осан. ТАСС сообщает, что около 17:00 по московскому времени (18:00 по московскому времени) Нэнси Пелоси прибудет в отель.

Утром в четверг у Пелоси запланирована встреча с председателем Национального собрания (парламента) Республики Корея Ким Чжин Пхё.