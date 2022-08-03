https://news.day.az/world/1484362.html Чавушоглу и Лавров обсудили процессы в регионе
Чавушоглу и Лавров обсудили процессы в регионе
"Перед отъездом из Камбоджи я провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым".
Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы обсудили вопрос безопасного экспорта украинского зерна и процессы в регионе", - отметил Чавушоглу.
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