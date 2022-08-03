Чавушоглу и Лавров обсудили процессы в регионе

"Перед отъездом из Камбоджи я провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым".

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы обсудили вопрос безопасного экспорта украинского зерна и процессы в регионе", - отметил Чавушоглу.