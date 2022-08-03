Самая богатая женщина Нью-Йорка тайно купила квартиру за $101 млн

Джулия Кох, которую называют самой богатой женщиной Нью-Йорка, стала тайным покупателем квартиры в районе Ист-Сайд за $101 млн. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Апартаменты включают в себя пентхаус и расположенный под ним этаж здания. Недвижимость была продана управляющими наследством покойного соучредителя Microsoft Пола Аллена. Бизнесмен приобрел этаж в доме в 1996 году, заплатив $13,5 млн. В 2011 году он стал владельцем пентхауса над ним, потратив $25 млн.

По случаю покупки недвижимости Джулия Кох устроила костюмированную вечеринку. Покупка квартиры за $101 млн стала самой крупной сделкой на нью-йоркском рынке в 2022 году.

Джулия Кох, которой после смерти мужа, бизнесмена Дэвида Коха, осталось наследство в $70 млрд, активно скупает недвижимость.

В конце июня она приобрела дом в Хэмптоне, штат Нью-Йорк, расположенный неподалеку от ее другого поместья. Сумма сделки составила ниже запрашиваемых $75 млн.