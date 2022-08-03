Автомобильная марка McLaren будет продавать кроссовки

Британский автопроизводитель класса люкс McLaren впервые объявил о выпуске кроссовок. Таким образом компания стремится привлечь больше покупателей через партнерство в области моды и уличной одежды. Об этом пишет BoF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автопроизводитель разрабатывал кроссовки совместно с обувной компанией Athletic Propulsion Labs. Лимитированная линейка под названием HySpeed включает в себя модели пяти цветов, в дизайне которых использованы элементы суперкаров McLaren, например, сидений и пластин из углеродного волокна.

По словам руководителей проекта, работа над дизайном и выпуском кроссовок заняла около двух лет. Стоимость обуви будет составлять $450 за пару.