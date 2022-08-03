Женщина отращивала ногти 25 лет и установила мировой рекорд

Дайана Армстронг (Diana Armstrong) из Миннеаполиса, США, отказалась от маникюра на 25 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей в мире. Данное сообщение появилось в Twitter-аккаунте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что ногти 63-летней женщины достигли общей длины в 12,8 метра, установив тем самым новый мировой рекорд. В размещенном на YouTube-канале справочника видео американка призналась, что ранее никому не раскрывала причин отращивания ногтей.

"Я держала это в себе, пока наконец не сказала своим детям и внукам, почему я их отращиваю", - поделилась Армстронг. По словам женщины, ее 16-летняя дочь делала ей маникюр каждые выходные, но после очередного приступа астмы девочка умерла. Так, Армстронг "почувствовала себя разбитой" и перестала стричь ногти.

Кроме того, в ролике американка сообщила, что перестала водить машину, а мастера салонов красоты отказываются делать ей маникюр. Внуки регулярно помогают Армстронг ухаживать за ногтями, чтобы сохранить их красоту и здоровье.