Ещё одна страна одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Итальянский парламент ратифицировал протоколы о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил глава постоянного представительства Италии в НАТО Франческо Тало.

"Парламент Италии большинством голосов одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Вместе мы станем сильнее",- подчеркнул он.