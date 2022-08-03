https://news.day.az/world/1484428.html Ещё одна страна одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Ещё одна страна одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Итальянский парламент ратифицировал протоколы о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил глава постоянного представительства Италии в НАТО Франческо Тало.
"Парламент Италии большинством голосов одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Вместе мы станем сильнее",- подчеркнул он.
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