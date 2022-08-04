В ООН оценили поездку Пелоси на Тайвань

Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя недавнюю поездку спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, заявил, что организация придерживается Политики одного Китая. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна - мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, Политикой одного Китая, и на это мы ориентируемся во всем, что делаем", - оценил Гутерриш.