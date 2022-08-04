Миллионы куриц погибли на фермах Британии

Миллионы куриц погибли в результате аномальной жары, которая установилась в Британии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, в плохо вентилируемых сараях температура воздуха достигала 45°C.

Свидетели утверждали, что птицы тяжело дышали и хлопали крыльями от жары, которая усугублялась большим количеством птичьих экскрементов в результате диареи, свидетельствующей о тепловом стрессе у цыплят. Специалисты говорят, что птицеводы неохотно предпринимают усилия для заботы о здоровье животных, несмотря на рекомендации властей.

По данным источников, некоторые фермы "оставили птиц умирать на жаре" и "списали" как затраты вместо того, чтобы инвестировать в профилактические меры, такие как улучшение вентиляции.

"К сожалению, экстремальные температуры привели к очень высокой смертности среди домашней птицы. Существуют меры для поддержания здоровья и благополучия птиц. Как и в случае с другими отраслями, мы призываем всех птицеводов принять меры, чтобы справиться с чрезвычайными погодными условиями в долгосрочной перспективе", - сообщил исполнительный директор Британского совета по птицеводству Ричард Гриффитс.