https://news.day.az/world/1484457.html Постпред США при ООН поблагодарила Турцию за усилия в экспорте украинского зерна
Постпред США при ООН поблагодарила Турцию за усилия в экспорте украинского зерна
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд поблагодарила Турцию за усилия в достижении инициативы по безопасному экспорту украинского зерна на мировые рынки через Черное море, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
"Позвольте мне поблагодарить Генерального секретаря ООН (Антониу Гутерриша) и правительство Турции за их вклад в продвижение этой инициативы", - сказала Томас-Гринфилд в интервью американскому телеканалу CNN.
По ее словам, благодаря этой инициативе удастся вывести на рынок 20 млн тонн зерна, загруженные в 16 судов.
"Мы продолжим поддерживать это усилие", - отметила она.
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