Постпред США при ООН поблагодарила Турцию за усилия в экспорте украинского зерна

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд поблагодарила Турцию за усилия в достижении инициативы по безопасному экспорту украинского зерна на мировые рынки через Черное море, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

"Позвольте мне поблагодарить Генерального секретаря ООН (Антониу Гутерриша) и правительство Турции за их вклад в продвижение этой инициативы", - сказала Томас-Гринфилд в интервью американскому телеканалу CNN.

По ее словам, благодаря этой инициативе удастся вывести на рынок 20 млн тонн зерна, загруженные в 16 судов.

"Мы продолжим поддерживать это усилие", - отметила она.