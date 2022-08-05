В Гонконге запретили пробовать пищу на фестивале еды

Посетителям ежегодной гонконгской выставки еды Food Expo не разрешат пробовать деликатесы. Организатор объяснил это коронавирусными ограничениями, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

"Мы понимаем, что посетители хотели бы попробовать образцы. Надеемся, что сможем возобновить эту практику после пандемии, когда это будет безопасно и гигиенично", - сказала представитель организаторов выставки София Чонг.

Правительство Гонконга разрешило посетителям Food Expo пить, но только в масках: их придется надевать в перерывах между глотками.

Организаторы выставки не обеспокоены воздействием мер на выставку. Количество участников превысило показатели прошлого года. Кроме того, среди посетителей устроят розыгрыш 2 000 гонконгских долларов, чтобы побудить их делать больше покупок.