CNN назвал имя нового пресс-секретаря Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин планирует назначить новым пресс-секретарем Пентагона бригадного генерала американских ВВС Патрика Райдера. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az.

Ожидается, что генерал Райдер при этом останется действующим военным, "по крайней мере, в ближайшем будущем", рассказали источники. При этом они отметили, что ситуация, при которой "офицер в форме" будет информировать общественность по вопросам политики является "деликатной", но подобное случается "не в первый раз".

Райдер работал с Остином с 2013 по 2016 год в качестве его официального представителя в Центральном командовании ВС США. Кроме того, с 2017 по 2019 год он занимал должность пресс-секретаря Объединенного комитета начальников штабов ВС США.