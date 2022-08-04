https://news.day.az/world/1484473.html Парламент Италии одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Парламент Италии одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Сенат парламента Италии одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что за ратификацию договора о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО проголосовали 202 сенатора, 13 членов палаты проголосовали против, еще двое воздержались.
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