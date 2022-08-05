В Израиле создали эскадрилью беспилотников

В Израиле создали 144-ю эскадрилью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - отдельного подразделения, которое будет обеспечивать сетевую разведку ЦАХАЛ. Об этом сообщает The Israel National News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эскадрилья будет базироваться на авиабазе Хацор. На ее вооружении будут новейшие беспилотники Spark, которые войдут в массив Storm Clouds - облачную платформу управления на основе беспилотников, которая должна изменить сценарии боевых действий.

Начальник Генерального штаба, подполковник Авив Кохави, отметил, что 144-я эскадрилья воплотит в себе все "новаторские концепции", которые изменят "все, что мы понимали в прошлом" и "поведут нас в будущее".

"Реальность на поле боя меняется, и противник действует с гражданских территорий, что затрудняет его выявление и нанесение ударов", - пояснил Кохави.