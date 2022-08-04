https://news.day.az/world/1484489.html В ООН призвали «Талибан» отмежеваться от террористов
В ООН призвали «Талибан» отмежеваться от террористов
Организация Объединенный Наций делает все возможное, чтобы побудить движение "Талибан" отмежеваться от "Аль-Каиды". Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков, слова которого приводит ТАСС, передает Day.Az.
"Аль-Каида" достаточно хорошо сейчас представлена в Афганистане. Мое управление делает все возможное, чтобы побудить "Талибан" отмежеваться от террористов", - сказал Воронков в ответ на вопрос о ликвидации Соединенными Штатами лидера террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири в Афганистане.
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