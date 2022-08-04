В Афганистане 7000 человек прошли лечение от холеры

7000 человек прошли лечение от холеры в связи с распространением болезни в Забуле, пограничной с Пакистаном афганской провинции.

Как передает Day.Az со ссылкой на российский Телеграм-канал "Свежести", представители здравоохранения страны предупреждали о вспышках холеры еще в июне, после разрушительного землетрясения. Болезнь, передающаяся через загрязненную пищу и воду, поддается лечению, но только при наличии лекарств.

По местным оценкам, на данный момент в результате вспышки холеры в стране погибло около дюжины человек.