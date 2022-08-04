Forbes рассматривает возможность продажи своего бизнеса

Американский журнал Forbes изучает возможность продажи своего бизнеса не менее чем за 630 млн долларов. Для размещения на бирже журнал привлек американский банк CitiGroup.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Было много заинтересованных сторон, поэтому мы приступили к официальному процессу продажи, и CitiGroup был нанят для руководства этим процессом", - цитирует агентство письмо представителя журнала.

Согласно документу о сделке, который приводит газета The New York Times, Forbes заработал в 2021 году более 200 млн выручки, прибыль составила более 40 млн долларов.

В мае журнал уже предпринимал попытку выйти на рынок через SPAC (special purpose acquisition company), специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям. Однако Forbes отменил сделку на фоне снижения привлекательности данного способа размещения на бирже у инвесторов, пишет газета.