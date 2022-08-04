«Газпром» захотели обязать продавать больше газа на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) захотела обязать "Газпром" продавать больше газа на бирже и разработала соответствующее предложение, сообщила "Ленте.ру" пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Суть предложения сводится к созданию механизма, который позволит уравнять объемы продажи газа на внутреннем рынке по биржевым и внебиржевым договорам. Предполагается, что это позволит сформировать более репрезентативные индикаторы цен на рынке, на которые смогут ориентироваться другие участники.

Еще одна инициатива ФАС касается разделение заключаемых биржевых контрактов на адресные и безадресные. Это также позволит формировать более справедливые ценовые показатели, поскольку адресные сделки не могут использоваться для формирования рыночных котировок.

По данным ФАС, с 2018 года резко сократился объем предложения газа на бирже: с 70 процентов от всего объема реализованного топлива по предельным ценам в 2017 году до 14 процентов по итогам 2021-го.