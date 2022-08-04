Столтенберг о самом опасном положении Европы со времен Второй мировой войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны. Об этом он заявил во время выступления перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии на норвежском острове Утёйа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта в Украине в большую войну", - сказал Столтенберг.