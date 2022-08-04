Десятки медведей захватили свалку на Камчатке

Жители Камчатки столкнулись с небывалым по своей массовости нашествием медведей. Сразу несколько десятков хищников буквально оккупировали свалку в селе Ивашка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, местные жители устраивают с медведями фотосессии, но им стоит помнить, что это хищники, поэтому экстренные службы просят людей быть осторожнее.

Во вторник в том же районе уже зарегистрировали первый случай нападения на человека. Один из хищников нанес местному жителю множественные травмы.

Сейчас пострадавший в больнице, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

В конце июля также сообщалось, что отбившегося от мамы медвежонка нашли на дереве во дворе дома на Камчатке.