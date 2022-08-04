В США кот помог предотвратить ограбление

В США кот разбудил своего хозяина, когда грабители пытались проникнуть в его дом. Об этом пишет Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Житель Миссисипи рассказал, что ночью 25 июля 2022 года его 9-ти килограммовый кот по кличке Бандит стал мяукать на кухне, от чего он проснулся. Мужчина не торопился встать с постели, и тогда питомец сам пришел к нему, начал стягивать с него одеяло и царапать руки.

Американец решил проверить, что привело к такому поведению Бандита, и увидел двух молодых людей у своего черного хода. Один мужчина стоял с пистолетом, а другой в это время ломом пытался открыть дверь.

Хозяин кота рассказал, что к тому времени, когда он взял пистолет и вернулся на кухню, потенциальные злоумышленники уже скрылись. После случившегося мужчина не стал обращаться в полицию.

"Вы слышали о сторожевых собаках. Это сторожевой кот", - сказал американец.